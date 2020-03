Hoje às 14:09 Facebook

O filme "A Fábrica", dos albicastrenses Diogo Barbosa e Alexandre Pinto Lobo, vai representar Portugal, no 48 ​​​​​​​Hour Film Project de Cannes, em França, que decorre de 18 a 22 de maio.

O filme "A Fábrica" realizado por Diogo Barbosa, com produção de Alexandre Pinto Lobo, ganhou o prémio internacional de melhor uso do género no Filmapalooza 2020, em Roterdão (Holanda), e conquistou um lugar na seleção oficial do 48 Hour Film Project de Cannes.

