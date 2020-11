Filme português triplamente premiado em Espanha

Hoje às 13:08 Facebook

A longa-metragem "Surdina", do realizador português Rodrigo Areias, venceu este fim de semana três prémios, incluindo o de melhor filme, no Festival Internacional de Cinema de Girona, em Espanha.

De acordo com o palmarés, "Surdina" foi distinguido ainda com o prémio de melhor banda sonora original, composta pelo guitarrista Tó Trips, e com o prémio de melhor fotografia, assinada por Jorge Quintela.

O 32.º Festival Internacional de Cinema de Girona não teve exibições em sala, por causa da covid-19, mas todos os filmes da programação foram vistos pelo júri, que atribuiu os prémios.

