O filme promocional de Torres Vedras, "Living it Together", foi distinguido na 20.ª edição do The Golden City Gate, o festival de cinema de turismo inserido no ITB Berlim, com um terceiro lugar na categoria Cidade.

Marco Calábria, Bruno Nishino, Leandro Miranda e Alcides da Costa Júnior são os autores do filme, produzido no âmbito do ART&FACTORY, Festival Internacional de Cinema de Turismo que decorreu em Torres Vedras, entre 22 e 25 de outubro.

