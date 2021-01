Filmes da portuguesa Regina Pessoa em destaque na Catalunha

Hoje às 12:57 Facebook

O trabalho da realizadora portuguesa Regina Pessoa vai estar em destaque nos 25 anos do Animac - Festival Internacional de Cinema de Animação da Catalunha (Espanha), que vai decorrer em fevereiro, em Lleida.

Em comunicado, o festival anunciou que, para assinalar a data, elaborou uma lista dos 50 melhores filmes e os 25 melhores realizadores de cinema de animação dos últimos 25 anos, contando com Regina Pessoa num lugar de destaque.

De acordo com a lista divulgada, elaborada por especialistas em cinema de animação, abrangendo 25 anos de produção de cinema de animação, Regina Pessoa surge em terceiro lugar entre realizadores de curtas-metragens, atrás do cineasta búlgaro Theodore Ushev e do japonês Koji Yamamura.

