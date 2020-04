Filmes portugueses em festival online suíço

Hoje às 14:20 Facebook

A 51.ª edição do festival de cinema suíço Visions du Réel começa esta sexta-feira, pela primeira vez em versão online, contando com dois filmes portugueses - de Cláudia Varejão e Laura Marques - na programação.

A edição deste ano do festivalía decorrer em Nyon, entre 17 de abril e 2 de maio, mas a organização decidiu reajustar a programação para que possa existir, de forma inédita, apenas na internet.

A competição conta com duas obras portuguesas, ambas em estreia, de duas realizadoras que já estiveram antes no festival: "Amor Fati", de Cláudia Varejão, na secção de longas-metragens, e "Would you rather", de Laura Marques, nas curtas-metragens.

