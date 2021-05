Hoje às 13:49 Facebook

A partir desta segunda-feira, dia 17 de maio, quem viajar de França para Portugal, deixa de ter obrigatoriamente de fazer quarentena de 14 dias.

O Governo vai manter as medidas restritivas aplicáveis ao tráfego aéreo e aos navios cruzeiros até ao fim de maio, com exceção para países com menos de 500 casos por 100 mil habitantes, como é o caso da França.

