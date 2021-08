Hoje às 12:18 Facebook

A quarentena obrigatória de sete dias no Luxemburgo para quem chega do Reino Unido acabou no passado sábado, dia 31 de julho.

O Governo refere numa nota de imprensa que esta medida, aplicada aos maiores de 12 anos que tenham permanecido 14 dias no Reino Unido antes da chegada, deixou de estar em vigor no dia passado sábado, dia 31 de julho.

