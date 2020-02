Forte presença lusófona no Festival das Migrações no Luxemburgo

Hoje às 16:48 Facebook

Escritores e poetas portugueses são seis: Afonso Cruz, João de Melo, Rosário Alçada, João Manuel Ribeiro, São Gonçalves e Antero Fernandes Monteiro.

Além dos escritores, que vão encontrar-se com os seus leitores, apresentar as suas obras e participar em debates, há três grupos folclóricos portugueses do Luxemburgo - Grupo Folclórico Luso-Luxemburguês, Grupo Etnográfico do Alto Minho e o Rancho Alegria do Minho - a participar no Festival das Migrações, um evento anual que reúne todas as comunidades estrangeiras residentes no grão-ducado e que este ano se realiza de 28 de fevereiro a 1 de março.

