O cônsul-geral em Bordéus, em França, acaba de dar as boas vindas a uma nova funcionária, que vai reforçar a capacidade de atendimento ao público, já a partir do início do próximo ano.

Após um processo de seleção especialmente concorrido, foi possível escolher a melhor candidata para as funções de assistente técnica, que já foi acolhida por Mário Gomes, cônsul-geral em Bordéus.

