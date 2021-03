Hoje às 13:29 Facebook

O lusodescendente Leandro Beleza está desaparecido desde segunda-feira, às 8 horas. É filho de Vera Leong e de José Beleza e tem quinze anos de idade.

"Não posso explicar esta atitude e esta decisão. Ele avisou a namorada que iria dar-lhe notícias rapidamente, tem o telefone desligado e ainda não comunicou com ninguém, nem mesmo com a família", conta a mãe do adolescente, que estuda no primeiro ano do Lycée Automobile de Villeurbanne, nos arredores de Lyon.

