Franceses emigrantes vão eleger os conselheiros consulares por voto eletrónico

As eleições consulares francesas, que estavam previstas para maio de 2020, vão finalmente ter lugar nos dias 29 e 30 de maio, e vai ser utilizado o voto eletrónico.

Podem votar todos os franceses residentes no estrangeiro e inscritos nas listas eleitorais. No dia 29 de maio vai ter lugar a eleição no continente americano e nas Caraíbas. No dia 30 de maio vai ter lugar a eleição no resto do mundo.

Numa nota publicada na semana passada, o Ministério francês da Europa e dos Negócios Estrangeiros informa que as listas eleitorais podem ser atualizadas até 23 de abril. Quem já está inscrito, pode também atualizar a sua inscrição com a morada postal, número de telefone e email.

