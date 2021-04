Frantugal, o serviço de streaming para a comunidade portuguesa em França

JN/Agências Hoje às 09:33 Facebook

A Frantugal, um serviço de streaming como a Netflix, destinado à comunidade portuguesa em França com conteúdos próprios produzidos e protagonizados por lusodescendentes, é lançado este domingo.

"Queremos dar a palavra aos lusodescendentes que têm coisas a dizer e que têm um lugar quer seja em Portugal ou em França e o nosso projeto quer ser um ponto de encontro para isso", afirmou Michael Mendes, fundador da Frantugal, em declarações à Agência Lusa.

A Frantugal vai ser lançada este domingo oficialmente e é um serviço de subscrição, com vários conteúdos à volta dos lusodescendentes, com produção própria de programas e uma seleção de filmes, documentários e séries em português.

Micael Mendes considera que apesar de "um percurso de integração muito bem-sucedido", a comunidade ainda é "olhada de uma forma muito antiquada" quando essa imagem já não corresponde à verdadeira dinâmica da comunidade e de Portugal como país.

Assim, a Frantugal vai ter conteúdos sobre a atualidade da comunidade, um programa dedicado aos eleitos locais de origem portuguesa no país e também um programa com desportistas lusodescendentes em França. Uma série documental chamada "História e Herança", que conta a história da comunidade em França, também estará disponível.

Ainda em negociações com algumas produtoras portuguesas estão conteúdos como filmes e séries.

Este é um projeto que também seduziu Florian Pittion-Rossillon, cofundador e ex-jornalista, que não hesitou em juntar-se ao projeto.

"O objetivo é mostrar a diversidade das identidades dos portugueses e que não há uma identidade homogénea hoje em dia. [...] Com o tempo apercebi-me que a comunidade está tão bem integrada e estamos tão habituados a que eles estejam lá, que nem os conhecemos como deve ser", explicou este francês sem raízes portuguesas.

No primeiro ano do projeto, Michael Mendes espera ter 50 mil subscrições, adicionando lusodescendentes de países como Bélgica, Luxemburgo ou Suíça e também pessoas de outras comunidades lusófonas nesses países.

Outro ponto que a Frantugal quer explorar é dar a conhecer aos franceses um outro lado de Portugal.

"Também é um canal que vai agradar a quem não tem origens portuguesas e quer descobrir a história e a cultura portuguesas", acrescentou Micael Mendes, mostrando também vontade de incorporar a comunidade francesa que já reside em Portugal.

Além do serviço de televisão "on demand", a Frantugal está também nas redes sociais, onde interage com uma crescente comunidade portuguesa.