Freira portuguesa passou sete anos a ajudar seropositivos em Moçambique

Hoje às 13:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A irmã Maria José Basílio, Franciscana Missionária de Maria, partilhou com a Agência ECCLESIA a experiência de sete anos de missão em Moçambique, nas áreas da saúde e da educação. "A missão é servir Deus no irmão, no mais pobre e mais simples e acreditem que vale a pena", conta a religiosa.

A Franciscana Missionária de Maria esteve em missão no sul de Moçambique, na Namaacha, onde trabalhou num projeto de apoio a doentes seropositivos: "Trabalhei num projeto financiado pela Cáritas australiana, financiava doentes de HIV SIDA e distribuía um kit de bens alimentares, era preciso reunir com eles uma vez por mês para dar formação, espiritual e humana".

Maria José Basílio recorda como era "essencial a ajuda e encorajamento para fazerem o tratamento até ao fim". "O tratamento era doloroso, dá fome e depois muitos não tinham o que comer e preferiam não tomar o medicamento o que não era nada bom, porque cada vez que deixavam era retroceder muito", assegura.

Leia mais em Bom Dia