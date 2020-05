Fronteira entre Luxemburgo e Alemanha pode reabrir esta semana

Hoje às 15:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Ainda não há confirmação oficial, mas tudo indica que a Alemanha não tenciona alargar os controlos fronteiriços para além de 15 de maio.

A abertura definitiva da fronteira entre Alemanha e Luxemburgo pode acontecer já esta semana. É o fim de um processo faseado e alvo de críticas de ambos os lados da fronteira. Patrick Schnieder, deputado alemão do Bundestag, publicou no seu perfil do Facebook um texto em que dá a entender que a Alemanha se prepara para abrir as fronteiras com o Luxemburgo e França.

Segundo cita a televisão luxemburguesa RTL, o deputado escreveu: "Os nossos esforços estão finalmente a dar os seus frutos! Numa conversa telefónica com o líder da CDU, Christian Baldauf, o Ministro do Interior, dá sinais de esperança de que as fronteiras com o Luxemburgo e a França serão abertas esta semana. Como Christian Baldauf me explicou pessoalmente, embora ainda nada tenha sido decidido, ele conseguiu ter a impressão de que os controlos e os encerramentos de fronteiras não seriam alargados".

Leia mais em Contacto