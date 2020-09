Hoje às 18:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois dos quatro feridos no ataque desta sexta-feira junto às antigas instalações da redação do Charlie ​​​​​​​Hebdo, em Paris, são trabalhadores da empresa do lusodescendente Paul Moreira, chamada Premières Lignes.

De acordo com a imprensa local, ambos os funcionários foram surpreendidos pelos atacantes, munidos de armas brancas, minutos depois de deixarem o escritório para uma curta pausa na entrada do edifício.

Leia mais em Bom Dia