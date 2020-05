Fundação espanhola distingue duas entidades portuguesas na luta contra a pandemia

Hoje às 14:36 Facebook

A fundação espanhola La Caixa atribuiu 1,8 milhões de euros a seis projetos de investigação e inovação para combater a covid-19, entre eles os apresentados por uma universidade de Lisboa e uma empresa de Matosinhos.

O primeiro dos projetos portugueses é da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, onde a investigadora Helena Florindo e a sua equipa desenvolveram uma nano-plataforma vacinal "altamente eficaz" para a estimulação da produção de anticorpos contra o cancro. "Esta abordagem já demonstrou que aumenta a produção de anticorpos que podem bloquear a entrada do vírus, estimulando a imunidade. Com base nestas provas, está prevista uma vacina eficaz e segura contra a covid-19", sublinha a fundação La Caixa, em comunicado de imprensa.

A instituição que é a principal acionista do CaixaBanK, que em Portugal é dono do BPI, também escolheu um projeto do Centro de Engenharia e Desenvolvimento, uma pequena e média empresa (PME) de Matosinhos, dirigido por Tiago Rebelo, que desenvolveu um novo respirador mecânico invasivo que oferece "uma solução de baixo custo, fácil de montar e produzida localmente".

