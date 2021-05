Fundação João Pina ajuda família portuguesa carenciada em Lyon

Hoje às 13:12 Facebook

A Fundação Nova do empresário português em França João Pina soube através da Embaixadora em Lyon, Patrícia Guerreiro, que uma família portuguesa a viver a oeste de Lyon se encontra a viver dias muito difíceis, agravados pela pandemia.

Há vários meses que a família com dois filhos a cargo tem vivido dias de angústia. "A esposa faz algumas horas na limpeza, mas o seu ordenado mal chega para pagar a as despesas do dia a dia. O marido, devido a problemas de saúde, esteve hospitalizado e não pode neste momento trabalhar. Apesar da ajuda da segurança social francesa, tem uma dívida no hospital de cerca de 1.300 euros, fruto do internamento e medicação a que esteve sujeito", explica a fundação de João Pina, em comunicado.

