Funeral de emigrante que morreu no Luxemburgo realiza-se sábado no Marco de Canaveses

O corpo da emigrante do Marco de Canaveses Ana Alice Pinto Coelho Ferraz, 33 anos, que morreu vítima de um acidente de viação no Luxemburgo, na segunda-feira, chega no sábado a S. Martinho de Aliviada, Marco de Canaveses, onde será sepultado.

O funeral está marcado para 14.30 horas, na Capela Mortuária de Aliviada, onde o corpo se encontrará em câmara ardente a partir das 13 horas de sábado.

Ana Alice Ferraz, que tinha emigrado há cerca de dois anos para o Luxemburgo, perdeu a vida num acidente rodoviário, esmagada entre dois dos três camiões na autoestrada A6, em Strassen.