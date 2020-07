Futebolistas da diáspora vão competir na ilha de Jersey

Hoje às 14:11 Facebook

Os clubes Dragões de Jersey e Portuguese United vão participar em 2020/21 na liga de futebol da ilha de Jersey, ambos com projetos virados para a comunidade emigrante e lusodescendente, que querem aproximar e dar visibilidade.

Numa ilha com 100 mil habitantes, uma de duas do Canal da Mancha, sob dependência da coroa inglesa, estima-se que até 15 mil pessoas sejam portuguesas ou lusodescendentes, sobretudo do arquipélago da Madeira, mas também de outras regiões do país.

A ligação a Portugal, como em tantas outras comunidades, é feita através de eventos, da gastronomia e do futebol, e Jersey não foge a esta caraterização, com vários clubes, como o Portuguese FC, a darem visibilidade à comunidade ao longo dos anos. Terminado o projeto, um novo surgiu das "cinzas", o ​​​​​​​Portuguese United, que este ano decidiu entrar na "Football Combination" o esquema de ligas da ilha, na terceira divisão nacional, ao lado dos Dragões de Jersey, uma filial do Futebol Clube do Porto que existe desde 2011, mas só agora chegou ao futebol de 11.

