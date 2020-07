Futuro da língua portuguesa em Macau está em risco

Hoje às 14:32 Facebook

O único deputado português na Assembleia Legislativa (AL) de Macau disse esta semana que pediu ao líder do parlamento local uma "magistratura de influência junto do Governo" do território na defesa do futuro da língua portuguesa.

No momento em que se discutem na AL três propostas de lei que colocam "a língua inglesa numa posição de nítida supremacia face à portuguesa", José Pereira Coutinho salienta que "está em causa a singularidade de Macau e o papel de ponte entre a China e os países lusófonos".

Por outro lado, aquele que é também conselheiro das comunidades portuguesas em Macau sublinha que espera "boa vontade e sensibilidade" da parte do presidente da AL, a quem enviou uma carta na sexta-feira. "Tem contactos regulares com o chefe do executivo, Ho Iat Seng, e foi deputado no tempo da administração portuguesa, pelo que terá a compreensão para o facto de a singularidade de Macau passar pela língua portuguesa, fundamental para marcar a diferença entre o território e as províncias adjacentes", sustenta.

