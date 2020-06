Governo assegura continuidade no ensino de português em Clermont-Ferrand

Hoje às 14:34 Facebook

O Governo português assegurou esta quinta-feira que as aulas de português em Clermont-Ferrand vão continuar, depois das autoridades locais da segunda cidade francesa com mais portugueses terem previsto congelar a vaga de professor da língua no ensino básico.

O problema da continuidade do ensino de português em Clermont-Ferrand ía colocar-se no fim deste ano letivo, quando a professora que ensina português nas escolas básicas Lucie Aubrac e Lempdes entrasse para a reforma. O reitorado da cidade anunciou então que a vaga deveria "ser congelada", mas a intenção foi entretanto revista pelas autoridades francesas, após "estreito acompanhamento" da Coordenação de Ensino Português em França e da representação diplomática de Portugal no país.

"Desses contactos resultou a garantia expressa de que o português vai continuar a ser ensinado nos dois ​​​​​​​«collèges» onde a professora lecionava, o que significa que se encontra assegurada a sua substituição", pode ler-se na resposta oficial do Gabinete da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

