Governo luxemburguês cria fundo de emergência de 2500 euros para trabalhadores independentes

O governo luxemburguês decidiu, esta quarta-feira, que os trabalhadores independentes vão receber um apoio financeiro, no valor de 2.500 euros. No contexto da crise do Covid-19, a Direção Geral das Pequenas e Médias Empresas criou um fundo de emergência para as empresas muito pequenas e para os trabalhadores independentes.

O governo considera que "os trabalhadores independentes desempenham um papel essencial na economia luxemburguesa" e, tendo em conta que estão a ser afetados pela crise provocada pela Covid-19, o objetivo é ajuda-los financeiramente. A proposta partiu do Ministro dos Trabalhadores Independentes, Lex Delles, com um projeto de regulamento destinado a criar um subsídio de emergência certificado de 2.500 euros a seu favor.

