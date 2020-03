Governo luxemburguês pondera disponibilizar alojamento para trabalhadores transfronteiriços

Hoje às 14:11 Facebook

Paulette Lenert, ministra da Saúde do Luxemburgo, anunciou que está a ser ponderada a disponibilização de alojamento para trabalhadores transfronteiriços.

A medida visa ultrapassar o encerramento de fronteiras dos países vizinhos. No caso da Alemanha, a partir de terça-feira, 17 de março, só os trabalhadores com certificado vão poder atravessar a fronteira em direção ao Luxemburgo. Atualmente, entram diariamente no Grão - Ducado, cerca de cem mil trabalhadores transfronteiriços, que representam cerca de 62% do pessoal do sistema médico e sanitário.

