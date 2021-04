Governo luxemburguês volta a oferecer testes à covid-19 à chegada ao aeroporto do Findel

Hoje às 12:29 Facebook

Todos os passageiros que aterram no aeroporto internacional do Luxemburgo têm, de novo, a possibilidade de fazer um teste ​​​​​​​PCR de diagnóstico à covid-19 gratuito.

A única condição exigida para aceder gratuitamente a este serviço oferecido pelo Governo luxemburguês é que o teste seja feito no dia da chegada ao aeroporto do Findel, no centro de testagem da Lux-Airport.

Os passageiros recebem um voucher na passagem pela recolha das bagagens e podem depois dirigir-se ao centro de testagem da Lux-Airport com o documento e o bilhete de avião.

