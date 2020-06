Governo prepara apoio aos investidores da diáspora

Hoje às 13:38 Facebook

O Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), que o Governo anunciou há seis meses, vai ser brevemente discutido em Conselho de Ministros e prevê "majorações nos apoios financeiros aos investidores da diáspora", de acordo com o Governo.

Anunciado em 13 de dezembro durante o IV Encontro de Investidores da Diáspora, em Viseu, o PNAID prevê "um conjunto de apoios concretos ao investimento da diáspora e engloba várias medidas de facilitação, informação e mobilização das redes ligadas ao mundo empresarial dentro e fora de Portugal, bem como às comunidades intermunicipais e municípios portugueses", segundo fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Os referidos apoios incluem "majorações nos apoios financeiros aos investidores da diáspora", de acordo com a mesma fonte.

Após o anúncio da criação do PNAID, que vai ser discutido em breve em Conselho de Ministros, o processo de elaboração foi iniciado com a coordenação de uma equipa conjunta dos gabinetes das secretárias de Estado das Comunidades Portuguesas e da Valorização do Interior, acrescenta a fonte.

