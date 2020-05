Governo promete que emigrantes vão poder regressar a Portugal no verão

Hoje às 14:20 Facebook

O governo português garante que este verão terá condições de segurança para que os portugueses o gozem na praia. E entre esses portugueses estarão os emigrantes que decidam regressar de outros países europeus para passar férias.

Com as empresas turísticas a preparar o regresso - e a pedir por ele -, a ministra garantiu que os emigrantes vão poder regressar, como se vê todos os verões: "As possibilidades de os emigrantes regressarem por via terrestre existem, como sempre existiram". Vieira da Silva insistiu que "nenhum português" - exceto os que experimentaram problemas com o regresso de avião -, "que tenha querido regressar deixou de o poder fazer". O atual fecho de fronteiras com Espanha significa, no dizer da ministra, que "um português não pode ir passar um fim de semana a Madrid, nem um espanhol a Lisboa". Mas não significa que um cidadão com nacionalidade portuguesa não possa pisar solo nacional durante o verão.

