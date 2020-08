Governo quer protocolar gabinetes de apoio ao emigrante em todo o país até meio de 2021

Hoje às 13:58 Facebook

O Governo prevê protocolar, até meados de 2021, a criação de Gabinetes de Apoio ao Emigrante em todas as autarquias do país e alargar as suas competências, anunciou a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes.

"Contamos até meados do ano que vem termos todas as autarquias com os protocolos assinados", reconhece a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, que a partir de setembro vai "retomar as reuniões com as Comunidades Intermunicipais" visando a criação de Gabinetes de Apoio ao Emigrante em todo o país.

De acordo com a governante, existem atualmente "cerca de 180 Gabinetes de Apoio ao Emigrante", a maioria dos quais de primeira geração, numa rede que até ao final de 2021 vai ser alargada a todo o país, no âmbito da transferência de competências de serviços da administração central para as autarquias locais.

