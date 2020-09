Governo vai abolir propina de ensino português no estrangeiro quando houver orçamento

JN/Agências Hoje às 15:27 Facebook

O Governo está preparado para abolir a propina no Ensino do Português no Estrangeiro, decisão que custaria atualmente um milhão de euros, quando tiver "condições orçamentais para o fazer", disse esta sexta-feira o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.

"Estou preparado para abolir a propina quando tivermos condições orçamentais para o fazer", afirmou Augusto Santos Silva, à margem da sessão de apresentação pública da Rede de Ensino do Português no Estrangeiro (EPE) 2020-2021.

O governante acrescentou que qualquer pessoa em funções tem "de estar preparada para tomar boas medidas, mas isso não é o que define o estadista". "O que define o estadista é saber que quando toma as medidas elas são sustentáveis", frisou.

Instado a esclarecer quanto custaria a medida ao Orçamento do Estado, Augusto Santos Silva respondeu prontamente: "Um milhão" de euros. "Eu não sei se um milhão (...) é pouco, para mim é muito. E se fosse 100 mil também era muito e se fosse um euro também era muito. É preciso olhar para as coisas com sentido", disse.

A introdução da propina é contestada desde a sua imposição em 2006 pelas comunidades portuguesas, que a consideram injusta e discriminatória em relação aos alunos do básico e secundário em Portugal, que beneficiam do ensino gratuito, e a sua revogação foi mesmo rejeitada em 2017 pelo PS, PSD e CDS-PP.

"A propina foi introduzida (...) por um Governo a que eu não pertencia, tem servido para incrementar os apoios prestados pelo [Instituto] Camões às famílias e aos alunos. Nós já dissemos no início deste Governo que revisitaríamos esse tema quando as condições orçamentais tornarem possível essa revisita", referiu o ministro.

A apresentação da Rede EPE 2020-2021 foi antecedida de críticas a um alegado desinvestimento por parte do Estado no Ensino do Português no Estrangeiro, nomeadamente por parte do presidente do Conselho Regional da Europa (CRE) das Comunidades Portuguesas.

Augusto Santos Silva respondeu com números. Na evolução do ano letivo de 2019-2020 para 2020-2021, sublinhou o governante, "aumenta o número de cursos realizados em português, cursos ou turmas, são mais de 4.000 aqueles que estão previstos" e também "aumenta o número de professores, há mais três horários em 2020-2021 face àqueles que estavam disponíveis em 2019-2020".

"A nossa expectativa é que aumente o número de alunos. Porque já sabemos quais são as inscrições no ensino integrado e, ao contrário do nosso receio, de que o número de inscrições pudesse baixar por causa da pandemia, neste momento, não estando ainda fechado o período de inscrições, estas são praticamente o mesmo volume do que no ano letivo anterior, o que quer dizer que vão aumentar", revelou.

Numa nota, o MNE informou esta sexta-feira que "os cerca de 15 400 alunos inscritos nestes cursos de língua portuguesa de âmbito extracurricular, superam já o número do ano anterior nos vários países onde são lecionados".

Portanto, sintetizou Santos Silva, se "aumenta o número de cursos, aumenta o número de professores, aumenta o número de alunos e até tem aumentado o número de países em que o ensino do português se faz", e "as pessoas podem continuar a dizer que agora faz noite, mas isso não quer dizer que faça noite".

"O EPE está a crescer, não sei se isso incomoda alguém, a mim não me incomoda, ao Instituto Camões também, pelo contrário, porque nós somos pagos pelos contribuintes para aumentar [o EPE], não regredir. E é isso que temos feito", declarou o ministro.