Grandes nomes do humor português atuam em Genebra

A sala de espetáculos suíça Plainpalais, em Genebra, prepara-se para receber alguns dos maiores nomes do humor português, no próximo sábado, 22 de fevereiro, no âmbito do 5.º Festival de Comédia, uma iniciativa privada promovida por portugueses da diáspora.

Eduardo Madeira, Alexandre Santos e Ana Arrebentinha são os cabeças de cartaz que prometem levar risos em língua portuguesa a todos os espectadores, num serão que também contará com a atuação do grupo musical Anjos da Noite.

