Está em alta o número de portugueses que procuram o Luxemburgo como país de emigração. Foram 4165 a entrar no Grão-Ducado, no ano passado, face aos 3501, em 2018.

Trata-se do segundo aumento anual consecutivo de entradas de portugueses no país. Apesar da subida, o número de entradas de lusos continua longe do registado em 2012, ano em que chegaram ao Luxemburgo 5193 portugueses.

