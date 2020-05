Há negociações para criar corredores que facilitem deslocações de emigrantes a Portugal

Hoje às 15:18 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comentou as negociações com Espanha e com o Reino Unido, com o objetivo de criar corredores que facilitem as deslocações de emigrantes e turistas a Portugal sem terem de cumprir a quarentena imposta por aqueles países, decorrente da pandemia de covid-19. As negociações estão a decorrer também "com outros países".

Marcelo assegura que Portugal "tem estado a fazer diligência diplomáticas" para "perceber se há, ou não, outros países, no domínio do turismo, em que haja interesse para se criar qualquer coisa como corredores para o turismo". Instado a detalhar com que países estão a ser feitos esses contactos, o Presidente da República respondeu: "Provavelmente sei [quais são], mas agora não me ocorre".

"Ou se começa a tratar disso com antecedência, ou depois é tratado em cima da hora. Faz sentido começar a tratar agora, mesmo que a questão se coloque daqui a um mês, dois meses, três meses, quatro meses", defendeu, considerando que "o pior que pode haver na política, como na vida, é deixar para o último minuto o começar a falar desses temas".

