Há pelo menos um pastor português nas montanhas suíças

O pastor José Carvalho atravessa a Suíça durante o inverno com seu rebanho, uma tradição cada vez mais rara num país urbanizado. O português pode ser encontrado no verão com centenas de ovelhas nas montanhas do cantão dos Grisões, no sudoeste do país. No inverno, fica estacionado em áreas do município de ​​​​​​​Winterthur, nas proximidades de Zurique, porém com apenas 460 cabeças, à procura de novas pastagens.

Nascido em Portugal, José Carvalho vive com a família no cantão de Zurique. É um dos poucos pastores nómadas ativo no país com os seus cães pastores. Não se sabe exatamente quantos ainda existem, mas calcula-se que 40 rebanhos são conduzidos anualmente através do método. Porém, hoje em dia, com a elevada densidade populacional, a urbanização crescente e a agricultura extensiva, tornou-se mais difícil para os pastores suíços exercerem a profissão.

