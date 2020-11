Há um português entre os feridos do ataque em Viena

Hoje às 12:16 Facebook

O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem ao seu homólogo austríaco, Alexander ​​​​​​​Van der Bellen, a repudiar o ataque desta segunda-feira em Viena e anunciou que, entre os feridos, há um português.

"Foi com choque e tristeza que tomei conhecimento do ataque que ontem [segunda-feira] teve lugar no centro de Viena e que provocou a morte de quatro pessoas e diversos feridos, entre estes últimos um jovem português", lê-se na mensagem enviada ao Presidente da Áustria, divulgada no portal da Presidência da República na internet.

Marcelo Rebelo de Sousa reafirma o seu "repúdio por todos os atos de violência" e a "convicção de que estes não lograrão alcançar os seus objetivos".

