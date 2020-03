Hoje às 13:52 Facebook

A portuguesa Isabel Loureiro, que começou a costurar com 12 anos, tem hoje um ​​​​​​​ateliê de moda com o seu nome e veste a alta sociedade, desde empresários a futebolistas, de Wiesbaden, no centro da Alemanha.

"Já nasci para isto", começa por contar, com um sorriso, a portuguesa de Mangualde, que levou as linhas e as agulhas para a Alemanha com apenas 19 anos. A decisão de sair de Portugal não foi fácil, mas hoje a modista reconhece que foi a melhor opção.

