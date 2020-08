Henrique Castilho: há três anos a surpreender os dinamarqueses

Hoje às 15:01 Facebook

Com apenas 27 anos, Henrique Castilho é o responsável máximo da cozinha do Atelier September, um restaurante-café vegetariano em Copenhaga, a capital da Dinamarca. O Atelier September é um espaço conceptual, focado unicamente em legumes e vegetais orgânicos e de produtores locais, que serve apenas pequeno-almoço e almoços, e que, apesar de bastante casual não descura a mentalidade de fine-dining.

O jovem chef, que nasceu e cresceu em Aveiro, despertou cedo para as artes gastronómicas. Na infância as primeiras experiências culinárias na cozinha da tia São foram tão "marcantes" que, aos 15 anos, já não tinha qualquer dúvida: a cozinha era a sua vocação. Henrique Castilho concluiu o ensino secundário em Organização de Eventos, na Escola Profissional de Aveiro, e, logo a seguir, ingressou na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra.

No decorrer do curso de Hotelaria, teve a oportunidade de viajar para o outro lado do mundo e fazer um estágio de três meses no Aux Beaux Arts, um restaurante dedicado à culinária tipicamente francesa, que integra o Hotel MGM, em Macau.

