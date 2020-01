História da diáspora açoriana contada em livro

Hoje às 19:32 Facebook

A Associação dos Emigrantes Açorianos acaba de lançar um livro infantojuvenil que narra a história dos primeiros açorianos que chegaram aos Estados Unidos da América, por via da caça à baleia, no século XVIII.

O presidente da associação, Rui Faria, coordenador histórico do livro "Açores, uma caça ao sonho americano", numa edição bilingue, com 1500 exemplares, declarou à agência Lusa que a obra não é dedicada exclusivamente às gerações mais novas com o intuito de conhecerem a emigração açoriana, sendo transversal a todos os que desconhecem esta realidade.

