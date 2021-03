História de emigrante deu origem a um documentário presente no festival de Berlim

Hoje às 13:46 Facebook

Entre Nova Iorque e Vila Franca de Xira, a história de Joaquim Calçada, antigo mecânico de aviões e motorista, é contada em "No táxi do Jack", que a realizadora Susana Nobre estreia esta semana no festival de Berlim.

No filme, produção da Terratreme que tem estreia mundial esta semana no programa Fórum do festival de Berlim, Susana Nobre recupera a história de um homem que conheceu há mais de dez anos, quando trabalhou como profissional de validação de competências no programa de formação Novas Oportunidades, no concelho de Vila Franca de Xira.

