Arte portuguesa mostra-se em Feira de Arte e Antiguidades na Holanda

Duas galerias portuguesas participam na edição deste ano da Feira de Arte e Antiguidades da ​​​​​​​European Fine Art Foundation (TEFAF), uma das maiores do mundo, que começa esta sexta-feira e decorre até 15 de março em Maastricht, nos Países Baixos.

Segundo informação disponível no site oficial da TEFAF, entre as cerca de 275 galerias, de 20 países presentes na feira, estão as galerias portuguesas Luís Alegria, situada no Porto, e a AR-PAB/Álvaro Roquette - Pedro Aguiar-Branco, em Paris.

