Um homem, natural do Marco de Canaveses, morreu num acidente de trabalho na Suíça.

De acordo com o jornal "A Verdade", a vítima tinha 42 anos e vivia na Suíça com a mulher e com o filho menor. O homem morreu quando estava a trabalhar com uma grua que caiu.