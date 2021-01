Homicídio de Ana Lopes: ex-companheiro conhece sentença esta terça-feira

Hoje às 13:17 Facebook

Quatro anos após o brutal assassinato da portuguesa Ana Lopes, a 15 janeiro de 2017, o Tribunal da Comarca da cidade do Luxemburgo decide esta terça-feira, dia 12 de janeiro, se o principal suspeito, o ex-companheiro Marco Silva, de 33 anos, é culpado ou inocente do crime.

Marco Silva, detido seis meses após o crime e preso desde então na Prisão de Schrassig, conhece esta terça-feira a sentença do Tribunal. O emigrante português no Luxemburgo, de 34 anos, sempre clamou inocência, mas o Ministério Público acusa-o da autoria do crime e pede prisão perpétua.

"Não tenho nada a ver com o que aconteceu com a Ana, crime, nada, zero, as pessoas que me conhecem sabem que sou incapaz de uma coisas dessas", declarou Marco Silva.

