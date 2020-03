Hoje às 13:21 Facebook

O primeiro hotel do Grupo Pestana em Nova Iorque já teve ocupação de 100% em vários dias, desde a abertura em fevereiro, e pretende recuperar os investimentos feitos em menos de dez anos, disse o administrador José ​​​​​​​Roquette.

O administrador com a pasta do Desenvolvimento do Grupo Pestana disse, esta segunda-feira, que "com certeza", a nova unidade hoteleira, de 95 quartos, vai entrar "dentro das metas" nos próximos seis meses, durante a época alta da cidade.

