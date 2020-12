"Imigrantes sofrem stress adicional" no confinamento

Hoje às 13:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Os imigrantes "começam uma vida do zero" e "têm que adaptar-se a uma cultura diferente" por isso estão a ser mais afetados por esta pressão do confinamento.

O alerta é da psicóloga Sandra Rendall que apela a que, caso não consigam lidar com a situação, recorram a ajuda psicológica.

Quais os principais problemas psicológicos provocados pela pandemia e pelo confinamento?

O que tenho observado e o que revelam vários estudos é que houve um aumento das adições. Pelo facto da pessoa esta isolada e ter contacto social reduzido, muitas vezes acaba por arranjar escapes, seja na comida, no consumismo excessivo, seja nas drogas, e essa é uma problemática que é muito preocupante.

Leia a entrevista completa em Contacto