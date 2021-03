Imprensa luxemburguesa destaca Portugal como opção para se expatriar

Hoje às 13:02 Facebook

A revista de negócios luxemburguesa, Paperjam, acaba de publicar um artigo intitulado "Expatriar-se em Portugal, uma opção que continua interessante".

O artigo considera que "as pessoas que tenham um real interesse em viver em Portugal, podem usufruir de três grandes vantagens", graças às condições que o país oferece a estrangeiros.

"Em primeiro lugar, o regime derrogatório aplicado às pensões estrangeiras. Nos termos do decreto-lei original, as pensões estrangeiras estavam isentas em Portugal quando podiam ser tributadas no país de origem ao abrigo de um tratado fiscal ou quando a pensão não era paga por uma entidade portuguesa", explica o artigo, destacando que "esta disposição continua com algumas ressalvas".

