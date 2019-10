Hoje às 12:25 Facebook

As eleições legislativas não passaram despercebidas no Luxemburgo, com o destaque a ser a vitória do partido socialista e da esquerda, em geral.

O Luxemburger Wort faz uma chamada de primeira página com as eleições portuguesas. Já no artigo principal, traz como título "Triunfo eleitoral da esquerda em Portugal" e escreve ainda que "em nenhum outro país da Europa Ocidental a esquerda dá tanto o tom como em Portugal".

