Um incêndio num prédio em Villerupt, no nordeste de França, próximo da fronteira com o Luxemburgo, deixou vários portugueses desalojados.

O incêndio deflagrou na manhã de sábado e, apesar de não haver feridos a lamentar, muitos dos moradores ficaram apenas com a roupa que vestiam.

O município já providenciou alojamento temporário para os moradores do prédio situado no número 6 da rua Raymond-Poincaré, no coração da cidade de Villerupt.

