Inscrições no ensino de português podem ser feitas até final de maio

O Ministério dos Negócios Estrangeiros informou, este fim de semana, em comunicado, que o número de inscritos no Ensino de Português no Estrangeiro (EPE) corresponde já a mais de 80% do total de inscritos no ano letivo anterior. O prazo para inscrições no ensino de português foi prolongado até ao final do mês de maio.

O governo português, que afirma ter vindo a seguir atentamente a situação, devido às restrições impostas pela covid-19, decidiu prorrogar o prazo para finalização do processo de inscrições para o ano letivo 2020/2021, de 30 de abril para 31 de maio, independentemente da modalidade.

