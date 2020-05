Inscrições nos cursos de língua e culturas portuguesas até ao fim do mês

Hoje às 14:28 Facebook

As inscrições para os cursos de língua e cultura portuguesas para o próximo ano letivo, da rede Ensino de Português no Estrangeiro (EPE), estão a decorrer até ao próximo dia 31 de maio.

Os pais e encarregados de educação dos alunos que já frequentam cursos de língua e cultura portuguesas e pretendem dar continuidade no próximo ano letivo devem proceder à renovação da inscrição na plataforma EPE Digital, ou autorizar o professor a efetuar essa renovação.

Para novas inscrições, ou seja, alunos que pretendam frequentar os cursos de língua e cultura portuguesas pela primeira vez, os pais e encarregados de educação devem proceder ao preenchimento do formulário online, disponível no Portal de Serviços do Camões, I.P, ou remeter o impresso devidamente preenchido e assinado diretamente à Coordenação de Ensino ou a um professor da rede EPE.

