Inscrições para o ensino de português em França estão abertas

Hoje às 12:54 Facebook

Twitter

Partilhar

As inscrições para os cursos EILE - Ensino Internacional de Língua Estrangeira - de Português em França, no ano letivo de 2020/2021, estão abertas.

As inscrições para os cursos, que abrangem o ensino primário do CE1 ao CM2, podem ser feitas em todas as escolas que oferecem cursos EILE de Português no ano letivo de 2019/2020, de acordo com uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"As autoridades francesas, responsáveis pelos cursos EILE, informaram que vão reconduzir a atual rede de cursos para o próximo ano letivo de 2020/2021" garante o comunicado do MNE. "A inscrição deverá ser feita pelos encarregados de educação, através do preenchimento dos inquéritos de inscrição disponibilizados por estas escolas sobre a opção de aprendizagem de línguas estrangeiras". O Ministério português diz que há departamentos que ainda não procederam a estas inscrições e que o farão "num futuro próximo".

Leia mais em LusoJornal