Instituto Camões: Faro Ramos substituído por Ribeiro de Almeida

O embaixador João Ribeiro de Almeida vai ser o novo presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua. João Ribeiro de Almeida vai iniciar funções no próximo dia 1 de novembro, substituindo o embaixador Luís Faro Ramos.

Nascido em 1962, João Ribeiro de Almeida é licenciado em Direito. Ingressou na carreira diplomática em 1990, tendo desempenhado funções em Lisboa e no estrangeiro. Foi chefe do Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros do XVII Governo Constitucional e embaixador na Colômbia. João Ribeiro de Almeida ocupou até agora o posto de embaixador de Portugal na Argentina.

