Instituto Camões lança curso online de língua e cultura portuguesas

O Instituto Camões e cinco universidades lançaram um inédito curso de verão de Língua e Cultura Portuguesas à distância que, além da formação, vai proporcionar visitas online a espaços culturais.

O curso, aberto a estudantes de todo o mundo, arranca a 6 de julho, estando já a decorrer as inscrições, e vai ter a duração de quatro semanas, com turmas de no máximo 15 alunos.

A formação resulta de um consórcio que integra cinco instituições de ensino superior portuguesas - Universidades de Aveiro, de Coimbra, do Minho, Nova de Lisboa e do Porto) e o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, que disponibiliza 15 bolsas. O presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos, destaca o caráter inovador da iniciativa, e refere que é "o primeiro curso à distância de língua e cultura portuguesas".

